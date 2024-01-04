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Посол в США: мир с Россией возможен только силой, Путин готов убивать, а не говорить

Четверг 04 января 2024 08:52
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Посол в США: мир с Россией возможен только силой, Путин готов убивать, а не говорить Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Мир с Россией возможен только силовым путём. Диктатор Владимир Путин готов убивать, а не вести переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в интервью MSNBC.

"К сожалению, слова и действия Владимира Путина являются лучшим ответом на надежду некоторых людей, что он готов разговаривать. Он готов убивать. Он убивает много людей каждый день. И мы видели это раньше", - сказала Маркарова.

Она отметила, что такое уже было в 2014-2015 годах, когда Украина была готова к переговорам и возвращению оккупированных территорий по дипломатическому пути, а Путин использовал это время для подготовки к полномасштабной войне.

"Украинцы больше любого хотят мира, но им известно, что мир с РФ может быть достигнут только силой. Украина воюет не только за свои территории, но и за безопасность и демократию в Европе", - добавила посол.

Маркарова также подчеркнула, что для Украины важно иметь постоянную помощь со стороны США.

"Экзистенциально важна сейчас, но мы вместе можем превратить эти отчаянные времена во времена надежды. Мы очень надеемся, что Конгресс скоро вернется и сможет поддержать Украину", - отметила она.

Переговоры с Россией

Напомним, в декабре американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что российский диктатор Владимир Путин якобы посылает "сигналы" Западу о желании заморозить войну против Украины и начать переговоры.

В публикации говорилось, что по словам двух близких к Кремлю бывших высокопоставленных российских чиновников, а также американских и международных чиновников, Путин предлагает заморозить боевые действия на нынешних линиях. Такие же сигналы Путин также посылал годом ранее - осенью 2022 года.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в Москве действительно хотят скорейшего завершения войны, несмотря на заявления российской пропаганды. Этого хочет и Украина, но на собственных условиях и в соответствии с международным правом.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль может использовать "сигналы" для Запада о якобы готовности поставить войну против Украины "на паузу" для попытки снизить оборонную помощь стран-партнеров. Эксперты напомнили, что подобные манипуляции со стороны российского диктатора Путина уже были, в частности, по теме переговоров.

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