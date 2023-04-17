Посол США о блокировке "зернового коридора": Россия пытается задушить экономику Украины

Россия при помощи блокировки экспорта по Черному морю в рамках "зерновой сделки" пытается задушить экономику Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.
Дипломат напомнила, что в прошлом месяце из Украины в Йемен отправили жизненно необходимо зерно. Это позволит прокормить 4 миллиона человек.
"Сейчас более 50 кораблей ждут в проливе Босфор разрешения отправиться в украинские порты, чтобы загрузить зерно, которое пойдет на питание нуждающимся. Россия пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия соглашения", - подчеркнула Бринк.
Напомним, Россия сегодня, 17 апреля, снова заблокировала проверку судов в рамках "зерновой сделки". Экспорт украинского зерна по Черному морю приостановлен.
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