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Посол США о блокировке "зернового коридора": Россия пытается задушить экономику Украины

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Киев, Понедельник 17 апреля 2023 18:42
Посол США о блокировке "зернового коридора": Россия пытается задушить экономику Украины Фото: Бриджит Бринк, посол США в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия при помощи блокировки экспорта по Черному морю в рамках "зерновой сделки" пытается задушить экономику Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

Дипломат напомнила, что в прошлом месяце из Украины в Йемен отправили жизненно необходимо зерно. Это позволит прокормить 4 миллиона человек.

"Сейчас более 50 кораблей ждут в проливе Босфор разрешения отправиться в украинские порты, чтобы загрузить зерно, которое пойдет на питание нуждающимся. Россия пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия соглашения", - подчеркнула Бринк.

Напомним, Россия сегодня, 17 апреля, снова заблокировала проверку судов в рамках "зерновой сделки". Экспорт украинского зерна по Черному морю приостановлен.

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Соединенные Штаты Америки зерновой коридор Война России против Украины
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