Посол спрогнозировал сроки начала эксгумации жертв Волынской трагедии

Боднар рассказал детали по вопросу эксгумации жертв Волынской трагедии.

"Мы планируем весной провести эксгумацию жертв Волынской трагедии в первую очередь там, где уже есть разрешение, то есть в Пузниках. Сейчас мы также работаем над тем, чтобы принять решение относительно всех других мест на украинской и польской территории", - сказал он.

На вопрос, начнутся ли эксгумации в Пузниках в апреле, он ответил, что Украина еще не знает, в каком месяце, но готовится к тому, чтобы, если позволят погодные условия, все разрешения были выданы, и команда с польской стороны была готова начать эти работы.

"Согласно украинскому законодательству, должна быть украинская компания, которая имеет лицензию на проведение таких работ, польская сторона уже имеет такого партнера... Это сотрудничество развивается с украинским учреждением, оно получило все разрешения, и когда бригады выедут вместе, начнут копать, тогда община узнает, и мы объявим об этом через министров по делам культуры", - передал Боднар.