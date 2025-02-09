Посол спрогнозировал сроки начала эксгумации жертв Волынской трагедии
Эксгумацию жертв Волынской трагедии планируют начать весной. Работы проведут в первую очередь там, где уже есть разрешение.
Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.
Боднар рассказал детали по вопросу эксгумации жертв Волынской трагедии.
"Мы планируем весной провести эксгумацию жертв Волынской трагедии в первую очередь там, где уже есть разрешение, то есть в Пузниках. Сейчас мы также работаем над тем, чтобы принять решение относительно всех других мест на украинской и польской территории", - сказал он.
На вопрос, начнутся ли эксгумации в Пузниках в апреле, он ответил, что Украина еще не знает, в каком месяце, но готовится к тому, чтобы, если позволят погодные условия, все разрешения были выданы, и команда с польской стороны была готова начать эти работы.
"Согласно украинскому законодательству, должна быть украинская компания, которая имеет лицензию на проведение таких работ, польская сторона уже имеет такого партнера... Это сотрудничество развивается с украинским учреждением, оно получило все разрешения, и когда бригады выедут вместе, начнут копать, тогда община узнает, и мы объявим об этом через министров по делам культуры", - передал Боднар.
Детали Волынской трагедии
Напомним, в годы Второй мировой войны в условиях немецкой оккупации на территории Украины действовало сразу несколько партизанских объединений. Среди них Украинская повстанческая армия (УПА) и польская Армия Крайова. Они преимущественно вели борьбу на Волыни.
В 1943-1944 годах происходили этнические чистки украинцев и поляков, которые получили название Волынская трагедия. Установлены имена около 30 тысяч польских и около 10 тысяч украинских жертв.
В конце ноября министры иностранных дел двух стран приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций. Украина подтвердила отсутствие препятствий для проведения эксгумационных работ.
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