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Посол Ізраїлю пояснив, кого з українців торкнеться заборона на в'їзд в країну

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Ізраїль, Четвер 17 березня 2022 07:18
Посол Ізраїлю пояснив, кого з українців торкнеться заборона на в'їзд в країну Михайло Бродський (Фото: gordonua.com)
Автор: Константин Широкун

Посол Ізраїлю в Україні розповів, кого не торкнеться заборона на в'їзд в країну. Так, відмова у праві на в'їзд до Ізраїлю буде дана тільки тим, хто в минулому порушував візовий режим і перебував в Ізраїлі нелегально.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Михайло Бродський також зазначив, що Ізраїль не скасовував дію Угоди про безвізовий в'їзд для туристів, а прохання заповнити анкету і отримати дозвіл на виліт є тимчасовим заходом, прийнятим терміном на два тижні для того, щоб впорядкувати в'їзд біженців.

Дипломат додав, що питання про заповнення анкети, а також квоти на приїзд біженців буде розглянуто ще через два тижні.

"Ізраїль готується прийняти десятки тисяч репатріантів з України - по суті, біженців, які мають право на репатріацію за законом про повернення. Ізраїль - єврейська демократична держава, і наш пріоритет-прийом біженців, які мають право на репатріацію. Саме на це будуть спрямовані основні ресурси держави", - зазначив він.

Бродський акцентував, що при цьому особи, які не мають права на репатріацію, але мають близьких родичів в Ізраїлі, зможуть отримати статус біженця. На них не поширюється квота, визначена МВС на найближчі два тижні.

Раніше ми повідомляли, що Ізраїль офіційно засудив вторгнення РФ в Україну. Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід закликав Росію припинити військове вторгнення в Україну.

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