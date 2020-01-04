Посол Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни з боку США

Постійний представник Ірану в ООН Маджид Тахт-Раванчи назвав вбивство іранського генерала Касіма Сулеймані Сполученими Штатами Америки оголошенням війни. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNN.

За його словами, немає ніяких доказів того, що Сулеймані готував вбивства високопоставлених чиновників США.

"Американці вже почали війну проти Ірану, не тільки економічну війну, але і виходять за ці рамки дії. Минулої ночі вони відкрили нову главу цієї війни, убивши одного з найголовніших і найулюбленіших в народі генералів", - заявив Тахт-Раванчи.

При цьому радник президента США з національної безпеки Роберт Про'Брайен назвав "дуже поганим рішенням" будь-яку можливу спробу Ірану помститися за вбивство Сулеймані.

Нагадаємо, вночі 3 січня США завдали ракетних ударів по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед яких генерал іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

Пізніше президент США Дональд Трамп назвав Сулеймані "терористом номер один у світі" і що він планував напади на американців.