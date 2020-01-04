ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посол Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни з боку США

Новини » В світі     04.01.2020 - 11:44
Посол Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни з боку США
Ілюстративне фото (Sean Gallup/Getty Images)

В Ірані вважають, що немає жодних доказів, що Сулеймані готував напад на американців

Постійний представник Ірану в ООН Маджид Тахт-Раванчи назвав вбивство іранського генерала Касіма Сулеймані Сполученими Штатами Америки оголошенням війни. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNN.

За його словами, немає ніяких доказів того, що Сулеймані готував вбивства високопоставлених чиновників США.

"Американці вже почали війну проти Ірану, не тільки економічну війну, але і виходять за ці рамки дії. Минулої ночі вони відкрили нову главу цієї війни, убивши одного з найголовніших і найулюбленіших в народі генералів", - заявив Тахт-Раванчи.

При цьому радник президента США з національної безпеки Роберт Про'Брайен назвав "дуже поганим рішенням" будь-яку можливу спробу Ірану помститися за вбивство Сулеймані.

Нагадаємо, вночі 3 січня США завдали ракетних ударів по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед яких генерал іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

Пізніше президент США Дональд Трамп назвав Сулеймані "терористом номер один у світі" і що він планував напади на американців.

США направлять додаткові 3 тис. військових на Близький Схід Іран призначив наступника Сулеймані
Новини України Сполучені Штати АмерикиІран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся