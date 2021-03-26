Посол ЄС в Україні вакцинувався препаратом AstraZeneca

Голова Представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасвкас вакцинувався від коронавірусу. Він зробив щеплення препаратом компанії AstraZeneca.
Про це він повідомив в Twitter.
"Чудовий спосіб закінчити тиждень!", - написав Маасикас.
При цьому він додав фото з записом про вакцинації в медичній карті.
Однак посол не повідомив, де саме прищепився від коронавірусу.
Нагадаємо, на 29 березня EMA скликає спеціальну групу експертів для внесення додаткових матеріалів до оцінки COVID-вакцини від компанії AstraZeneca. Зокрема, фахівці нададуть дані щодо потенційних ризиків після використання препарату.
Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що користь вакцини AstraZeneca переважує ризики. Проте країнам рекомендували продовжувати стежити за повідомленнями про можливі побічні ефекти.
Додамо, що раніше Європейського агентства з контролю медикаментів (EMA) заявило про безпеку вакцини AstraZeneca після додаткових досліджень інформації про можливу появу тромбозу. Після цього ряд країн оголосили про відновлення вакцинації даним препаратом.