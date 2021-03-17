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Посол Британії в Україні зробила щеплення COVID-вакциною AstraZeneca

Автор: Андрій Козловський

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс вакцинувалася від коронавірусу. Щеплення їй зробили препаратом AstraZeneca.

Про це Мелінда Сіммонс повідомила на своїй сторінці у Twitter.

"Мені зробили щеплення вакциною AstraZeneca проти COVID-19. Це було дуже швидко, ефективно, безпечно, і я майже не відчула його. Вакцина проти COVID - це вихід з пандемії", - написала вона.

Сіммонс опублікувала фотографію, на якій видно процес вакцинації. Щеплення їй зробили, ймовірно, в Лондоні. Позаду неї розміщений банер лондонської аптеки Gateway Chemist, яка є центром вакцинації проти коронавирусу.

Фото: Мелінда Сіммонс (twitter.com/MelSimmons)

Нагадаємо, раніше посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом з дружиною вакцинувалися від коронавірусу.

Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко отримав щеплення від коронавірусу. Ляшко отримав укол COVID-вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Також РБК-Україна писало, що першим українським чиновником, який отримав щеплення від коронавірусу, став міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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