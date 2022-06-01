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Посібники "Ісламської держави" в Конго вбили майже три десятки мирних жителів

Поліція Конго (Фото: theafricareport.com)
Автор: Константин Широкун

За даними Червоного Хреста, щонайменше 27 мирних жителів були вбиті членами повстанського угруповання "Альянс демократичних сил" (АДС) на сході Демократичної Республіки Конго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

АДС є філією "Ісламської держави" в Демократичній Республіці Конго. Організація звинувачується у вбивстві тисяч мирних жителів на сході Конго. Після нападу поліція переслідувала нападників і заарештувала одного злочинця, також семеро були вбиті при затриманні.

Нагадаємо, Україна в ООН заявила, що Росія, розв'язавши війну, завдала удару по глобальної продовольчої безпеки. Експорт української продукції на основні ринки Африки та Азії майже зупинився через блокування Росією портів на Чорному морі.

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АфрикаКонгоИсламское государство