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Посли ЄС погодили санкції проти ще восьми осіб за агресію проти України

Автор: Валерія Поліщук

Посли ЄС схвалили внесення ще восьми осіб до списку санкцій, до якого входять причетні до підриву територіальної цілісності України. Ці люди працюють в судовому секторі тимчасово окупованого Росією Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, оновлений санкційний список можуть затвердити вже наступного тижня.

"Посли ЄС погодилися додати (до списку санкцій, - ред.) ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України. Список має бути офіційно прийнятий наступного тижня. Ці 8 осіб в основному пов'язані з судовим сектором в Криму. У поточному списку 177 осіб + 48 організацій", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, раніше ЄС продовжив дію санкцій проти Росії до 15 березня 2022 року.

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