Наслідки отруєння Скрипалів підірвали потенціал розвідки РФ, - Мей

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

За словами британського прем'єр-міністра, це "завдало істотної шкоди можливостям в області розвідки на багато наступні роки"

Дії західних країн у відповідь на застосування РФ нервовопаралітичного речовини при отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері завдали серйозної шкоди російській розвідці. Про це заявила британський прем'єр-міністр Тереза Мей, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Independent.

Мей заявила, що відповідь заходу стала "найбільшою колективної висилкою російських співробітників розвідки, яка коли-небудь відбувалася".

За її словами, це "завдало істотної шкоди можливостям в області розвідки на багато наступні роки".

"Разом з нашими союзниками, у відповідь на атаку в Солсбері, ми скоординували наймасштабнішу в історії висилку російських шпигунів, істотно підірвавши потенціал російської розвідки в майбутньому", - заявила Мей.

Нагадаємо, Великобританія домагається від країн Європейського союзу введення санкцій проти високопоставлених керівників Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації. Велика британія сподівається заручитися підтримкою нових санкцій також з боку Франції і Німеччини.

Представник Держдепартаменту США Девід Тесслер заявив, що Європейський союз не повинен послаблювати санкції проти Росії, оскільки загроза, яку представляє Кремль, тільки зростає.