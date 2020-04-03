Наслідки коронавірусу можуть бути важчі за сам вірус, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Зокрема, мова йде про наслідки коронавірусу для економіки

Наслідки від коронавірусу можуть бути важчими, ніж сам коронавірус. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кулеба зазначив, що зараз приділяє велику увагу саме економічній дипломатії.

"Наслідки від коронавірусу можуть бути важчими, ніж сам коронавірус. Насамперед, я говорив про наслідки коронавірусу для економіки. Тому я приділяю зараз велику увагу економічній дипломатії. Розмовляю з колегами, міністрами інших країн про те, як нам підтримувати торгівлю, як підтримувати інвестиції, на яких конкретних проектах ми можемо зосередитись", - заявив він.

Міністр додав, що одним з завдань МЗС є допомога українським експортерам.

"Я ухвалив рішення про перезавантаження Ради експортерів та імпортерів, що існує при МЗС. Сьогодні на сайті МЗС буде опубліковане звернення до експортерів", - додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих на коронавірус.

Раніше в уряді дозволили роботу продуктових ринків в умовах карантину. Робота продуктових ринків дозволяється лише за умови дотримання ряду вимог.