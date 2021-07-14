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За останній тиждень в Україні зробили більше COVID-щеплень, ніж за минулий місяць

Автор: РБК-Україна

За минулий тиждень, з 5 по 11 липня, було зроблено 563 952 щеплення від коронавірусу. До цього, з 8 червня по 4 липня в Україні зробили 440 614 щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 3 673 755 щеплень.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, темп імунізації збільшується шостий тиждень поспіль.

"Чим швидшими будуть темпи вакцинації, тим більше людей ми захистимо в тому числі і від нового “Дельта”-штаму коронавірусу. Україна повною мірою забезпечена вакцинами і вони стабільно надходять до нас", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 13 червня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 101 246 людей.

Раніше повідомлялося, що на сьогодні за рівнем охоплення вакцинації від COVID в Україні лідирує Київ. Відразу за ним йдуть Київська та Полтавська області.

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КоронавірусВакцинація