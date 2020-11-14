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За останню добу у світі зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19

Субота 14 листопада 2020 01:49
За останню добу у світі зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19
Фото: жінка в масці (flickr)
Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про рекордну кількість нових хворих на коронавірус за добу. За останні 24 години у світі захворіли 628 136 осіб.

Про це повідомляє TASS.

Загальна кількість хворих перевищує 52 мільйони. Кількість летальних випадків наближається до 1,3 мільйона.

Найбільше інфікованих зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Франції та Росії.

Нагадаємо, ВООЗ заявила, що світу потрібно зайнятися підготовкою до нової пандемії. Це стане головною темою 73-ї щорічної сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

До слова, у світі почалася друга хвиля COVID-19. Водночас в Україні останнім часом фіксують понад 10 тисяч нових випадків зараження щоденно.

Також раніше стало відомо, що перша партія вакцини від COVID-19 може потрапити в Україну вже у другому кварталі 2021 року. Україна може розраховувати на 8,34 млн доз вакцини до кінця 2021 року.

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