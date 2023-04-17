На посла ЕС в Судане совершили нападение в его резиденции, - Боррель

"Это является грубым нарушением Венской конвенции. Обеспечение безопасности дипломатических помещений и персонала является главной обязанностью суданских властей и обязательством по международному праву", - заявил он.

Напомним, 15 апреля в столице Судана разгорелись боевые действия между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

Накануне в Судане в результате боевых действий погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш призвал приостановить боевые действия, а также показать виновных в гибели его подчиненных.

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