POSIVNA - маркет Вашого поля: місце, де можна вигідно купити агротовари

Аграрний сектор економіки останні роки демонструє швидку динаміку зростання. Україна - аграрна країна, тому вагомість аграрного сектору в національній економіці важко переоцінити. Саме виробники продовольчої продукції забезпечують продовольчу безпеку країни.

Для успішного функціонування аграрного сектору економіки необхідна розвинена господарсько-організаційна та галузева структура. Одним із напрямків такої структури є надійні інтернет-магазини, що готові забезпечити виробників сільгосппродукції надійним якісним посівним матеріалом і засобами захисту рослин (гербіциди, фунгіциди, інсектициди та інше). За даними Держстату кількість активних фермерських господарств складає близько 34 тисяч, що займає 70% економічно-активних підприємств країни.

Інтернет-магазин POSIVNA - це аграрний інтернет-магазин. Працюючи на ринку 4 роки через мережу регіональних представництв, керівництвом компанії ПОСІВНА було вирішено створити інтернет-магазин. Ми прагнемо донести наші стандарти якості, успішне ведення бізнесу і фінансові переваги до кожного фермерського господарства в Україні - від Карпат до крайнього Сходу. Ми горді тим, що робимо свій внесок в розвиток аграрної економіки нашої країни.

Чому вигідно купувати посівний матеріал в маркеті Вашого поля POSIVNA:

конкурентні ціни;

швидка доставка;

прозорість роботи;

тільки якісна продукція від виробника;

можливість купувати все в одному місці (посівний матеріал, гербіцид, десикант).

Розвиток аграрного сектору супроводжується трансформацією господарського механізму, впровадженням ІТ-технологій і новітніх методів господарювання. В маркеті Вашого поля ПОСІВНА працюють молоді і вже досвідчені спеціалісти з агрономічною освітою, які в силу обставин накопичили чималу аналітику щодо вирощування сільгоспкультур та застосування засобів захисту. Постійні зустрічі і контакти з виробниками посівмату та агрохімії дозволяють пропонувати нашим клієнтам оптимальні, економічно вигідні рішення для вирощування на їх полях культур і способи зберегти врожай від шкідників, бур'янів і хвороб.

Інтернет-магазин POSIVNA - це широкий спектр посівного матеріалу і засобів захисту від українських і світових брендів. На віртуальних поличках маркету Вашого поля посівний матеріал від Сингенти, Монсанто, Піонер, Лімагрейн, Євраліс, Майсадур та інших. Ми продаємо такі бренди агрохімії як Агрохімічні технології, Океан Інвест, Укравіт, Альфасмартагро, Франдера, Біонорма та інші. Ми закуповуємо товар напряму у виробників, маючи ексклюзивні контакти, тому пропонуємо дуже конкурентні ціни на препарати та їх аналоги.

В спектрі послуг, що забезпечує наш магазин, - це безкоштовна агрономічна підтримка. Післяпродажний сервіс - це наша важлива перевага, якою вже скористалося чимало фермерів. Ми аналізуємо фото полів, бур'янів, шкідників і хвороб, виїжджаємо на поле, щоб надати якісну допомогу в розв'язанні існуючих проблем. Досвідчений агроном допоможе вирішити Ваше питання, вибрати гербіцид чи фунгіцид і порадіє Вашим успіхам.

Ми відкриті для критики від клієнтів і співпраці з виробниками якісної агрохімії і посівного матеріалу. Нещодавно в м. Харків почав працювати перший з розгалуженої мережі фізичних магазинів під назвою ПОСІВНА, де наживо можна ознайомитися з товаром і зробити покупку.

Маркет POSIVNA прагне довгострокової співпраці з нашими фермерами, тому кожен клієнт вкрай важливий. Покупка в маркеті Вашого поля - безпечна. Сплачуйте як бажаєте - у відділенні Нової пошти, на розрахунковий рахунок чи у формі передоплати. Кожна партія проданого товару супроводжується сертифікатом якості державного зразка, оригінал якого зберігається в нас, а клієнти отримують дублікат.

Постійні акції і бонусна програма лояльності - це гарантована економія. Крім того, для оптових клієнтів пропонуються особливі ціни на посівний матеріал і гербіциди.

На насіння соняшника і кукурудзи минулих років діють постійно діючі знижки до 40%. Таке насіння пересертифіковане і має гарну якість для тих, хто хоче заощадити, але отримати переваги насіння соняшника чи кукурудзи європейської чи американської селекції (Сингента, Піонер, Лімагрейн, Нусід, Євросем).

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