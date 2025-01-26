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Поиски продолжались 9 дней. Под завалами в Запорожье нашли тело человека (фото)

Фото: под завалами в Запорожье нашли тело человека 26 января (t.me/gu_dsns_zp)
Автор: Наталия Гурковская

Под завалами в Запорожье 26 января нашли тело человека. Поиски продолжались 9 дней, россияне атаковали город 18 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Запорожской области.

"26 января спасатели обнаружили и деблокировали тело 27-летнего мужчины, который стал жертвой российского террора. Поисково-спасательные работы продолжались 9 дней", - говорится в сообщении.

В результате обстрела Запорожья 18 января, погибли 2 человека, еще 12 человек получили травмы. К работам привлекали кинологический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны).

 


Фото с места спасательной операции в Запорожье (t.me/gu_dsns_zp)

В общем, за девять суток от ГСЧС привлекались 178 спасателей и 40 единиц техники.

 

Обстрел Запорожья

18 января российские войска ударили по Запорожью. Оккупанты ударили по городу баллистикой. Ракета попала в предприятие, взрывная волна нанесла значительные разрушения.

В первые часы после удара было уже известно о 10 пострадавших. Еще трое людей считались пропвшими без вести.

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