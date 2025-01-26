Поиски продолжались 9 дней. Под завалами в Запорожье нашли тело человека (фото)

Обстрел Запорожья

18 января российские войска ударили по Запорожью. Оккупанты ударили по городу баллистикой. Ракета попала в предприятие, взрывная волна нанесла значительные разрушения.

В первые часы после удара было уже известно о 10 пострадавших. Еще трое людей считались пропвшими без вести.

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