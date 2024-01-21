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Повреждение Ил-22 в Азовском море. Россияне подтвердили гибель командира самолета

Иллюстративное фото: россияне подтвердили гибель командира самолета Ил-22 (t-me-yigal_levin)
Автор: Наталья Юрченко

В результате повреждения воздушного командного пункта Ил-22 над Азовским морем погиб командир российского самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

В сети отмечают, что старший пилот майор Виктор Климов погиб 14 января. Именно тогда Силы обороны Украины подбили Ил-22. Самолет посадил второй пилот.

Ликвидацию командира самолета подтвердил российский летчик-испытатель Александр Гарнаев. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

скриншот facebook.com/alexander.garnaev

Уничтожение самолета А-50 и повреждение Ил-22

Напомним, 14 января ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили Ил-22.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбивание самолета радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 может отсрочить будущие ракетные удары.

В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат считает, что это вряд ли серьезно повлияет на возможности врага наносить массированные удары.

По данным ГУР Минобороны, у России есть еще до десяти самолетов А-50 двух разных модификаций.

 

 

 

 

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