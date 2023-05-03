Распространяли фейки о терактах и минировании: СБУ ликвидировала ботофермы в 9 областях Украины

Сообщается, что злоумышленники пытались дискредитировать деятельность высшего военно-политического руководства Украины в условиях войны. Они также распространяли ошибочные сообщения о терактах в украинских городах и псевдоминировании объектов с массовым скоплением людей.

Для распространения фейков они создали анонимные аккаунты в соцсетях Facebook, Instagram и Twitter с общей аудиторией почти 200 тысяч пользователей.

В результате многоэтапной спецоперации в разных областях Украины СБУ обезвредила 9 ботоферм и разоблачила их организаторов. Среди них - активные сторонники одной из отечественных политсил.

Отмечается, что "ячейки" дезинформации действовали в Тернопольской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Львовской, Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Закарпатской областях.

Аппаратно-программные комплексы для "выращивания" ботов фигуранты установили в собственных помещениях или офисных помещениях.

В ходе обысков у злоумышленников обнаружили:

компьютерную технику с поличным;

банковские карты, на которые получали деньги за информационные "вбросы";

5 тысяч SIM-карт украинских операторов мобильной связи;

GSM-шлюзы и другое специализированное оборудование.

На основании собранных улик фигурантам планируют сообщить о подозрении по ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).