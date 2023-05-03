Распространяли фейки о терактах и минировании: СБУ ликвидировала ботофермы в 9 областях Украины

СБУ ликвидировала сеть ботоферм в 9 областях Украины с аудиторией около 200 тысяч пользователей. Они распространяли дезинформацию для расшатывания общественно-политической ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Сообщается, что злоумышленники пытались дискредитировать деятельность высшего военно-политического руководства Украины в условиях войны. Они также распространяли ошибочные сообщения о терактах в украинских городах и псевдоминировании объектов с массовым скоплением людей.
Для распространения фейков они создали анонимные аккаунты в соцсетях Facebook, Instagram и Twitter с общей аудиторией почти 200 тысяч пользователей.
В результате многоэтапной спецоперации в разных областях Украины СБУ обезвредила 9 ботоферм и разоблачила их организаторов. Среди них - активные сторонники одной из отечественных политсил.
Отмечается, что "ячейки" дезинформации действовали в Тернопольской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Львовской, Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Закарпатской областях.
Аппаратно-программные комплексы для "выращивания" ботов фигуранты установили в собственных помещениях или офисных помещениях.
В ходе обысков у злоумышленников обнаружили:
На основании собранных улик фигурантам планируют сообщить о подозрении по ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).
Напомним, в Кропивницком ликвидировали ботоферму, распространяющую фейки о Силах обороны с 3 тысяч аккаунтов.
Кроме того, масштабную ботоферму, которая занималась распространением дезинформации, дискредитировала украинских бойцы и призвала "донатить" для россиян разоблачили в Запорожье.
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