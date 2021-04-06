Для відвідування кафе і перукарень: Данія ввела COVID-паспорти

Згідно з повідомленням, отримати документ зможуть вакциновані або особи, що отримали негативний результат тесту на коронавірус. Останній варіант діє протягом трьох днів.

На думку влади, введення цього документа дозволить країні швидше повернутися до нормального ділового і культурного життя.

Зазначено, що з 6 квітня COVID-паспорт потрібно пред'явити в перукарнях, тату-салонах, а також парках розваг. А з 21 квітня при його наявності дозволяється відвідування відкритих веранд ресторанів і кафе, а також музеїв, художніх галерей і бібліотек.

Крім того, з 6 травня COVID-паспорт дозволить відвідувати ресторани й кафе в закритих приміщеннях, а також театри, кінотеатри і фітнес-центри. А вже з 21 травня ковід-паспорт дозволити відвідувати спортивні заходи, криті приміщення у парках розваг, зоопарках, а також ігрові майданчики.

Підкреслимо, вимога COVID-паспортів не поширюється на: