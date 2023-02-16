RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посреди улицы в Херсоне российский снаряд убил женщину

Фото: посреди улицы в Херсоне российский снаряд убил женщину (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсоне российский снаряд убил женщину, которая во время обстрела шла по улице города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Сегодня российский снаряд убил 70-летнюю жительницу Херсона прямо среди улицы. Женщина шла по городу", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ОВА, в здании магазина, расположенном рядом с местом, где произошла трагедия, ни одного уцелевшего стекла, люди взволнованы и напуганы. Когда они вышли из помещения, на тротуаре увидели погибшую. Она получила смертельную травму живота. Прибывшие на место происшествия врачи уже ничем не могли ей помочь.

Жителям близлежащих многоэтажек пришлось спешно бежать из своих квартир, ведь от мощных ударов разбивались окна и обломки снарядов попадали в квартиры.

Как сообщалось, в Херсонской области в селе Змиевка из-за обстрела погибли супруги. Во время обстрела вражеский снаряд попал в их дом.

Напомним, российские оккупанты 52 раза атаковали Херсонскую область, 21 раз били по Херсону. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон