На должности два года. Что известно о главе РВА, который устроил пьяное ДТП в Броварах

Кто такой Владимир Майбоженко

Майбоженко родился 23 апреля 1965 года в городе Киеве. Учился в отделении политологии философского факультета Киевского национального университета им. Т. Шевченка, после чего поступил в Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Четыре года, а именно с 2006 по 2010, занимал должность председателя Киевского областного совета.

В ноябре 2022 года Майбоженко был назначен главой Броварской районной государственной администрации.

До этого он также занимал должность главы Киевской областной организации Всеукраинского объединения "Батькивщина". Однако из-за грубого нарушения устава и программы партии в 2010 году он был исключен из членов ВО "Батькивщина" и уволен с должности председателя.

Что известно о ДТП в Броварах

Сегодня вечером Майбоженко въехал в толпу на пешеходном переходе в Броварах. В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых есть ребенок.

Правоохранители отметили, что по предварительной информации известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов.

Майбоженко прошел проверку на состояние алкогольного опьянения, во время которой драгер показал, что водитель был не трезв. Прибор показал 2.31 промилле, при максимально допустимых 0.2 промилле.

Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко сразу отреагировал на происшествие и заявил, что Майбоженко будет уволен с должности.