RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Португалія послабила обмеження на поїздки для власників COVID-сертифікатів

Автор: Анна Полисученко

Португалія послабила обмеження на поїздки для власників європейських COVID-сертифікатів. У країні з понеділка скасували вимогу надавати негативний результат тестування на коронавірус перед в'їздом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

COVID-сертифікат ЄС підтверджує, що мандрівник повністю вакцинований, нещодавно мав негативний результат тестування або одужав від COVID протягом останніх шести місяців.

Португалія з початку грудня вимагає, щоб пасажири у віці від 12 років до в'їзду в країну отримували негативний результат тестування незалежно від статусу щеплення.

Європейська рада рекомендувала узгодити правила поїздок блоку, щоб уникнути обмежень для повністю вакцинованих мандрівників з сусідніх держав ЄС з більш високим рівнем зараження.

В даний час в Португалії повністю вакциновано 90% населення.

Раніше ми писали, що "Омікрон" став домінуючим у Португалії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Португалия