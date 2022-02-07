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Португалія послабила обмеження на поїздки для власників COVID-сертифікатів

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Португалія, Понеділок 07 лютого 2022 04:19
Португалія послабила обмеження на поїздки для власників COVID-сертифікатів Фото: Португалія послабила обмеження на поїздки для власників COVID-сертифікатів (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Португалія послабила обмеження на поїздки для власників європейських COVID-сертифікатів. У країні з понеділка скасували вимогу надавати негативний результат тестування на коронавірус перед в'їздом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

COVID-сертифікат ЄС підтверджує, що мандрівник повністю вакцинований, нещодавно мав негативний результат тестування або одужав від COVID протягом останніх шести місяців.

Португалія з початку грудня вимагає, щоб пасажири у віці від 12 років до в'їзду в країну отримували негативний результат тестування незалежно від статусу щеплення.

Європейська рада рекомендувала узгодити правила поїздок блоку, щоб уникнути обмежень для повністю вакцинованих мандрівників з сусідніх держав ЄС з більш високим рівнем зараження.

В даний час в Португалії повністю вакциновано 90% населення.

Раніше ми писали, що "Омікрон" став домінуючим у Португалії.

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