Португалія послабила обмеження на поїздки для власників COVID-сертифікатів

Португалія послабила обмеження на поїздки для власників європейських COVID-сертифікатів. У країні з понеділка скасували вимогу надавати негативний результат тестування на коронавірус перед в'їздом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

COVID-сертифікат ЄС підтверджує, що мандрівник повністю вакцинований, нещодавно мав негативний результат тестування або одужав від COVID протягом останніх шести місяців.

Португалія з початку грудня вимагає, щоб пасажири у віці від 12 років до в'їзду в країну отримували негативний результат тестування незалежно від статусу щеплення.

Європейська рада рекомендувала узгодити правила поїздок блоку, щоб уникнути обмежень для повністю вакцинованих мандрівників з сусідніх держав ЄС з більш високим рівнем зараження.

В даний час в Португалії повністю вакциновано 90% населення.