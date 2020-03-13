Португалія оголосила надзвичайні заходи для боротьби з коронавірусом

Після того, як кількість підтверджених випадків коронавірусу у Португалії зросла до 78, влада оголосила низку надзвичайних заходів для боротьби з вірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Publico.

Як повідомляється, з понеділка будуть закритті всі школи та вищі навчальні заклади щонайменше до 9 квітня. Щоб уникнути переповнення в приміщеннях, максимальна місткість ресторанів буде зменшена на третину, а робота торгових центрів та інших громадських служб буде обмежена.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта прокоментував ситуацію з кількістю підтверджених випадків коронавірусу в країні.

"Перший обов'язок кожного з нас - піклуватися про інших. Щоб уникнути того, що через халатність, невігластво ми піддаємо ризику здоров'я інших. Кожен з нас думає, що він в здоровій ситуації, але правда в тому, що ніхто з нас не знає, чи не є він носієм вірусу, який ненавмисно передається іншому", - сказав прем'єр

Нагадаємо, уряд Чехії через коронавірус в країні з 16 березня вводить повну заборону на в'їзд іноземців, а також на виїзд своїх громадян.

Крім того, напередодні уряд Латвії оголосив про введення надзвичайного стану в країні через пандемію коронавірусу. На період до середини квітня будуть закриті всі навчальні заклади, а також заборонено проведення масових заходів з понад 200 учасниками.