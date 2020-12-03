У Португалії вакцинація від коронавірусу буде безкоштовною і добровільної

Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)

У Португалії вакцину від коронавірусу зроблять безкоштовною для всіх, а прищеплювати будуть добровільно. Вакцинацію почнуть в січні і проведуть у три етапи.

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні уряд представило стратегію вакцинації від коронавірусу. Вона передбачає проведення першої фази щеплень в січні-лютому. Пріоритетом будуть люди старше 50 років з різними проблемами зі здоров'ям, накшталт ішемічної хвороби й проблем з легенями, а також працівники сфери охорони здоров'я, оборони та військові. Також будуть вакцинувати жителів будинків пристарілих та тих, хто перебуває у відділеннях інтенсивної терапії.

На другому етапі щеплення будуть доступні для громадян у віці від 65 років. На третьому - для всіх інших категорій 10-мільйонного населення Португалії.

Вакцинація буде проводитися в 1200 точках у центрах здоров'я по всій країні.

Португалія планує закупити 22 мільйони доз за 200 мільйонів євро від різних розробників.

Сьогодні повідомлялося, що Франція зробить вакцинацію від коронавіруса безкоштовною для громадян. Процедура повинна початися в найближчі тижні.

Також Британія стала першою країною у світі, яка отримала вакцину від коронавіруса компаній Pfizer і BioNTech. Перші дози вакцини вже почали прибувати в Сполучене Королівство.