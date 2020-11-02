У Португалії планують знову ввести надзвичайний стан через COVID

У Португалії уряд хоче повернути надзвичайний стан на тлі погіршення ситуації з зараженням коронавірусом. Пропозиція уряду повинен розглянути президент країни Марселу де Соузою.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Антоніу Кошта вважає, що введення НП допоможе громадянам усвідомити серйозність поточної ситуації.

"Це критичний момент і оголошення надзвичайного стану посилить усвідомлення складної санітарної ситуації, з якою ми зіткнулися", - сказав Кошта.

За законами Португалії, спочатку надзвичайний стан можна ввести не довше ніж на 15 днів, але протягом цього періоду може бути продовжено на необмежений термін.

Очікується, що в понеділок ввечері президент затвердить це рішення.

У березні в країні вже вводили НП на шість тижнів і воно тривало до травня.

Раніше сьогодні повідомлялося, що в частині регіонів Португалії жителям з сьогоднішнього дня пропонують залишатися вдома і по можливості працювати віддалено. Крім того, магазини та ресторани будуть закриватися до 22:00.

Також у Великобританії премьер-міністр Борис Джонсон пропонує повернути локдаун на один місяць.