У Португалії в готелі будуть заселяти тільки з тестом або довідкою про вакцинацію

Від туристів в Португалії зажадають показати негативний тест на COVID-19, довідку про вакцинацію або підтвердження про перенесену хворобу при заселенні в готель і при відвідуванні місць для відпочинку. Уряд країни пішов на посилення карантинних заходів на фоні нової хвилі коронавірусу .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Негативний тест, сертифікат про вакцинацію або підтвердження про одужання також будуть потрібні відвідування ресторанів в 60 муніципалітетах, включаючи Лісабон і Порту, ввечері в п'ятницю і вихідні дні.

Відпочивальники та відвідувачі ресторанів можуть використовувати цифровий covid-сертифікат Євросоюзу. Експрес-тести на антитіла також будуть прийматися при заселенні в готелі. Діти до 12 років у супроводі одного з батьків або опікуна звільняються від цієї вимоги.

Нові правила набрати чинності с суботи, 10 липня.

Нагадаємо, в'їзд українцям до Португалії обмежений. Як повідомили в Департаменті консульської служби МЗС, в'їхати в країну з будь-якою метою можна за наявності дійсного covid-сертифіката будь-якої держави ЄС.

Громадяни України, які не мають європейського сертифіката, можуть в'їхати в Португалію і на Азорські острови при дотриманні наступних умов:

при наявності дійсної посвідки на проживання в Португалії;

якщо є документ, що підтверджує статус "члена сім'ї громадянина ЄС";

для здійснення професійної діяльності (дипломати, члени екіпажів літаків, учасники вантажних перевезень) або возз'єднання сім'ї, а також на навчання або лікування на території Португалії.

У всіх випадках потрібно пред'явити негативний тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години або експрес-тест на антитіла, термін якого не повинен перевищувати 48 годин.

На Мадейру в'їзд дозволений для громадян України з будь-якою метою, включаючи туристичні подорожі по безвізу.