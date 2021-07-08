ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Португалії в готелі будуть заселяти тільки з тестом або довідкою про вакцинацію

Новость на русском →
Лісабон, Четвер 08 липня 2021 23:22
У Португалії в готелі будуть заселяти тільки з тестом або довідкою про вакцинацію Фото: Португалія вводить обов'язкове пред'явлення тестів або довідки про вакцинацію при заселенні в готелі (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Від туристів в Португалії зажадають показати негативний тест на COVID-19, довідку про вакцинацію або підтвердження про перенесену хворобу при заселенні в готель і при відвідуванні місць для відпочинку. Уряд країни пішов на посилення карантинних заходів на фоні нової хвилі коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Негативний тест, сертифікат про вакцинацію або підтвердження про одужання також будуть потрібні відвідування ресторанів в 60 муніципалітетах, включаючи Лісабон і Порту, ввечері в п'ятницю і вихідні дні.

Відпочивальники та відвідувачі ресторанів можуть використовувати цифровий covid-сертифікат Євросоюзу. Експрес-тести на антитіла також будуть прийматися при заселенні в готелі. Діти до 12 років у супроводі одного з батьків або опікуна звільняються від цієї вимоги.

Нові правила набрати чинності с суботи, 10 липня.

Нагадаємо, в'їзд українцям до Португалії обмежений. Як повідомили в Департаменті консульської служби МЗС, в'їхати в країну з будь-якою метою можна за наявності дійсного covid-сертифіката будь-якої держави ЄС.

Громадяни України, які не мають європейського сертифіката, можуть в'їхати в Португалію і на Азорські острови при дотриманні наступних умов:

  • при наявності дійсної посвідки на проживання в Португалії;
  • якщо є документ, що підтверджує статус "члена сім'ї громадянина ЄС";
  • для здійснення професійної діяльності (дипломати, члени екіпажів літаків, учасники вантажних перевезень) або возз'єднання сім'ї, а також на навчання або лікування на території Португалії.

У всіх випадках потрібно пред'явити негативний тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години або експрес-тест на антитіла, термін якого не повинен перевищувати 48 годин.

На Мадейру в'їзд дозволений для громадян України з будь-якою метою, включаючи туристичні подорожі по безвізу.

Відзначимо, останні тижні кількість нових щоденних випадків захворювання в Португалії неухильно зростає, повернувшись до рівнів, які востаннє спостерігалися в лютому. Майже 90% випадків відносяться до більш заразного варіанту "Дельта".

На цьому тлі уряд країни посилили карантин. Зокрема, в нічний час у португальських містах введено комендантську годину, які приїжджають з Британії, які не вакциновані від коронавірусу, повинні піти на 14-денний карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Португалия Карантин Коронавірус
NEWS
Син Лукашенка і чиновники: список санкцій України проти Білорусі
Син Лукашенка і чиновники: список санкцій України проти Білорусі
DAILY
Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні