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У Португалії схвалили вакцинацію від 19 підлітків від 12 до 15 років

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство охорони здоров'я Португалії схвалило вакцинацію від коронавірусу підлітків від 12 до 15 років. Вони можуть зробити щеплення в присутності батьків або опікунів без консультації у лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ країни Грасу Фрейтас.

"Серед більш ніж 15 млн підлітків, вакцинованих в США і Євросоюзі, побічні реакції на серцевому рівні вкрай рідкісні", - сказала Фрейтас в ході пресконференції.

Вона додала, що відомство рекомендує вакцинацію молодих людей у віці від 12 до 15 років. При цьому підлітки зможуть зробити щеплення в супроводі батьків або законних опікунів без медичної консультації.

За словами Фрейтас, вакцинація підлітків цієї вікової групи почнеться до початку навчального року.

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ПортугалияКоронавірусВакцинація