У Португалії виявили випадки зараження новим штамом коронавірусу

У Португалії зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу. Його виявили у які приїхали з Великобританії.

Про це повідомляє Reuters.

Випадки зараження новим різновидом коронавірусу знайшли на острові Мадейра. При цьому влада не уточнює, скільки саме людей заражені.

Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу, який почав активно поширюватися у Великобританії, дістався до ще одного континенту. Два випадки зараження виявили в Канаді.

Нагадаємо, що у Франції підтвердили перший випадок зараження новим штамом, у зараженого легка форма захворювання.

Крім того, в Японії виявили випадки зараження новим типом COVID-19.

Зазначимо, що понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд з Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу. Ця мутація, за даними вчених, є заразніший інших.