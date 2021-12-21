У Португалії на новорічні свята закриють нічні клуби і бари через COVID-19

У Португалії уряд з 26 грудня посилює карантин. Обмеження діятимуть мінімум до 9 січня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За даними видання, уряд Португалії вирішив закрити нічні клуби і бари. Крім того, жителям країни рекомендовано працювати з дому. Обмеження набирають чинності з 29 грудня і діятимуть мінімум до 9 січня.
Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста також оголосив, що для проживання в готелях країни буде потрібно негативний тест на коронавірус. Він додав, що прийнято рішення обмежити збори на відкритому повітрі до 10 осіб на групу напередодні Нового року.
Нагадаємо, раніше влада Швеції посилила карантин через погіршення ситуації з коронавірусом.