У Португалії на новорічні свята закриють нічні клуби і бари через COVID-19

У Португалії уряд з 26 грудня посилює карантин. Обмеження діятимуть мінімум до 9 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За даними видання, уряд Португалії вирішив закрити нічні клуби і бари. Крім того, жителям країни рекомендовано працювати з дому. Обмеження набирають чинності з 29 грудня і діятимуть мінімум до 9 січня.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста також оголосив, що для проживання в готелях країни буде потрібно негативний тест на коронавірус. Він додав, що прийнято рішення обмежити збори на відкритому повітрі до 10 осіб на групу напередодні Нового року.