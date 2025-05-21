Портнова застрелили в Мадриде: что известно на данный момент

Бывшего украинского политика и юриста - Андрея Портнова застрелили . Это произошло в среду, 21 мая в Испании.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно об убийстве Портнова на данный момент.

Главное:

Где случилось убийство Портнова?

Задержали ли стрелков?

Что говорит местная полиция?

Кто такой Андрей Портнов, что известно из его биографии?

14:59

Очевидцы сообщают, что один из нападавших был высоким, худощавым, одет в черное, с оранжевой сумкой. Другой источник (Los Replicantes) описывает нападающего как одетого в синий спортивный костюм с сумкой на поясе.

Испанские СМИ указывают, что нападение было хорошо спланировано, а "почерк" напоминает работу профессиональных киллеров. Преступники скрылись в направлении парка Каса-де-Кампо, где полиция проводит активные поиски.

В свою очередь El Mundo пишет, что неизвестно, как долго Портнов прожил в Испании, но его дети учатся в Американской школе в муниципалитете Посуэло-де-Алларкон. Газета пишет, что он жил в доме совсем рядом с элитным центром.

Издание добавляет, что перед нападением он как раз отвел двух дочерей в школу. Мотивы преступления пока не установлены, но рассматриваются две главные версии: долги либо политические мотивы.

Как произошло убийство Портнова?

Первыми об убийстве Портнова написали испанские СМИ и информационное агентство Reuters. Впоследствии информацию о том, что бывшего украинского политика убили подтвердили и источники РБК-Украина в Силах безопасности.

Испанская радиостанция Cadena SER сообщила, что Портнова застрелили у ворот Американской школы в богатом муниципалитете - Посуэло (окрестности Мадрида). Медиа отмечает, что это произошло когда мужчина отводил своих детей в школу.

По данным медиа, инцидент произошел около 9:15 утра. Полиция получила сообщение о мужчине с огнестрельными ранениями, который лежал под открытым небом. Служба скорой помощи подтвердила его смерть, обнаружив травмы, несовместимые с жизнью, по прибытии на место происшествия.

Испанские СМИ сообщают, что Портнов получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно - в голову (смертельное).

Позже издание El País обнародовало детали убийства бывшего украинского политика. Журналисты пишут, что стрельба началась, когда Портнов отвозил своих детей в школу, находясь за рулем Mercedes.

"Потерпевший собирался сесть в Mercedes, когда его неожиданно встретили двое или трое нападавших, которые выстрелили в него пять раз и скрылись с места происшествия в лесистую местность", - отмечает El País.

"Долговую проблему" испанские СМИ называют предварительной причиной убийства.

Известно ли, кто в него стрелял?

Пока никто из нападавших пока не задержан. Сообщается, что стрелков могло быть двое или трое. Они совершили пять выстрелов - в голову и грудь. Местная полиция также не предоставляет подробностей о типе использованного оружия, объясняя, что "расследование только началось".

"Сейчас много суеты. Мы в шоке и пытаемся организовать реагирование", - сказала El País сотрудник Американской школы, у здания которой произошло убийство .

Она подтвердила, что инцидент произошел перед школой. Но добавила, что не знает, является ли жертва отцом кого-то из учеников заведения.

"Мы ничего не знаем. Полиция - единственная, кто может предоставить больше информации...Инцидент произошел через полчаса после начала занятий школе, поэтому ни дети, ни их родители ничего не видели. Сейчас учебный процесс продолжается, но руководство школы встречается, чтобы обсудить, что делать дальше", - добавила она.