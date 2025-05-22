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Портнов незадолго до убийства хотел переписать на детей элитный особняк, - El Pais

Мадрид, Четверг 22 мая 2025 20:45
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Портнов незадолго до убийства хотел переписать на детей элитный особняк, - El Pais Фото: Андрей Портнов (соцсети)
Автор: Иван Носальский

Бывший украинский политик Андрей Портнов за несколько месяцев до убийства пытался переписать имущество на своих детей. Речь об элитном особняке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

По данным издания, находясь в Мадриде, Портнов совершал некоторые финансовые и имущественные операции.

В частности, несколько месяцев назад он посетил нотариуса в столице Испании, чтобы переписать на своих детей особняк. Он находится в поселке Козин Киевской области на берегу Днепра. Стоимость особняка оценивается в 2,5 млн евро.

Источники издания считают, что он мог пытаться "скрыть недвижимость или избежать конфискации в случае санкций или уголовного преследования".

К слову, Портнов находится под американскими санкциями. Американские власти внесли его в санкционный список еще в декабре 2021 года. Ограничения предусматривали запрет на въезд в Соединенные Штаты и замораживание всех его финансовых активов в американских банках.

Убийство Портнова

Напомним, вчера, 21 мая, в Мадриде неизвестный застрелил экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Это произошло после того, как Портнов отвел в школу двух дочерей.

По предварительным данным, злоумышленник выстрелил девять раз. При этом к убийству может быть причастен не только стрелок, но еще и два сообщника.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, посольство Украины взяло дело на личный контроль.

Полиция продолжает расследование и разыскивает злоумышленников.

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Андрей Портнов Мадрид
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