Портнов незадолго до убийства хотел переписать на детей элитный особняк, - El Pais
Бывший украинский политик Андрей Портнов за несколько месяцев до убийства пытался переписать имущество на своих детей. Речь об элитном особняке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
По данным издания, находясь в Мадриде, Портнов совершал некоторые финансовые и имущественные операции.
В частности, несколько месяцев назад он посетил нотариуса в столице Испании, чтобы переписать на своих детей особняк. Он находится в поселке Козин Киевской области на берегу Днепра. Стоимость особняка оценивается в 2,5 млн евро.
Источники издания считают, что он мог пытаться "скрыть недвижимость или избежать конфискации в случае санкций или уголовного преследования".
К слову, Портнов находится под американскими санкциями. Американские власти внесли его в санкционный список еще в декабре 2021 года. Ограничения предусматривали запрет на въезд в Соединенные Штаты и замораживание всех его финансовых активов в американских банках.
Убийство Портнова
Напомним, вчера, 21 мая, в Мадриде неизвестный застрелил экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Это произошло после того, как Портнов отвел в школу двух дочерей.
По предварительным данным, злоумышленник выстрелил девять раз. При этом к убийству может быть причастен не только стрелок, но еще и два сообщника.
Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, посольство Украины взяло дело на личный контроль.
Полиция продолжает расследование и разыскивает злоумышленников.
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