Портнов незадолго до убийства хотел переписать на детей элитный особняк, - El Pais

Бывший украинский политик Андрей Портнов за несколько месяцев до убийства пытался переписать имущество на своих детей. Речь об элитном особняке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .

По данным издания, находясь в Мадриде, Портнов совершал некоторые финансовые и имущественные операции.

В частности, несколько месяцев назад он посетил нотариуса в столице Испании, чтобы переписать на своих детей особняк. Он находится в поселке Козин Киевской области на берегу Днепра. Стоимость особняка оценивается в 2,5 млн евро.

Источники издания считают, что он мог пытаться "скрыть недвижимость или избежать конфискации в случае санкций или уголовного преследования".

К слову, Портнов находится под американскими санкциями. Американские власти внесли его в санкционный список еще в декабре 2021 года. Ограничения предусматривали запрет на въезд в Соединенные Штаты и замораживание всех его финансовых активов в американских банках.