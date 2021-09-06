Porsche представила гоночний електромобіль потужністю понад 1000 кінських сил

Гоночний електромобіль Porsche Mission R дебютував на автосалоні IAA в Мюнхені. Повнопривідний болід розвиває пікову потужність 1088 к.с. і розганяється до 100 км/год за 2,5 секунди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Porsche.
Концептуальний електричний спорт-прототип Porsche Mission R, представлений на автосалоні IAA в Мюнхені, за розмірами близький до серійної моделі Porsche 718 Cayman, але ширше і нижче її. А по динаміці може змагатися з бойовими автомобілями Porsche 911 GT3 Cup.
Mission R - це концепт, який натякає на повністю електричний напрямок майбутніх гоночних автомобілів Porsche для клієнтських гонок. А можливо, це навіть щось більше.
Окремо передній і задній електромотори можуть видати, відповідно, 320 кВт (435 к.с.) і 480 кВт (653 к. с.).
Сама батарея виконана за 900-вольтовою технологією Porsche Turbo Charging. Час зарядки на стації потужністю до 340 кВт становить 15 хвилин від 5% до 80% ємності.
Каркас безпеки Mission R зробленj з вуглецевого волокна та інтегрованj в несучу конструкцію машини. Як відзначають в компанії, внутрішня аеродинаміка концепту фактично збігається з вимогами гоночного автомобіля GT3 Cup з ДВС. Це пов'язано з тим, що для підтримки стабільної температури батареї необхідно набагато більше повітря.
Ось чому жалюзі в передніх повітрозабірниках можуть відкриватися і закриватися. Також вони працюють у зв'язці з заднім регульованим антикрилом, зменшуючи притискну силу спереду для досягнення максимальної швидкості на прямих.
Це дає підставу вважати, що перед нами майбутній гоночний Porsche для монокубка або навіть предтеча спорткарів Cayman і Boxster наступного покоління, які, як очікується, можуть перейти не електротягу.
Нагадавши, на автосалоні в Мюнхені представлений електричний позашляховик Mercedes Concept EQG. Це передсерійний прототип майбутнього електричного Гелендвагена, який піде у виробництво в найближчі рік-два.