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Porsche представила гоночний електромобіль потужністю понад 1000 кінських сил

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Понеділок 06 вересня 2021 17:40
Porsche представила гоночний електромобіль потужністю понад 1000 кінських сил Електричний спорт-прототип Porsche Mission R (Фото: presse.porsche.de)
Автор: Вадим Добровольский

Гоночний електромобіль Porsche Mission R дебютував на автосалоні IAA в Мюнхені. Повнопривідний болід розвиває пікову потужність 1088 к.с. і розганяється до 100 км/год за 2,5 секунди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Porsche.

Концептуальний електричний спорт-прототип Porsche Mission R, представлений на автосалоні IAA в Мюнхені, за розмірами близький до серійної моделі Porsche 718 Cayman, але ширше і нижче її. А по динаміці може змагатися з бойовими автомобілями Porsche 911 GT3 Cup.

Mission R - це концепт, який натякає на повністю електричний напрямок майбутніх гоночних автомобілів Porsche для клієнтських гонок. А можливо, це навіть щось більше.

Porsche представила гоночний електромобіль потужністю понад 1000 кінських силУ купе два електромотори (по одному на кожну вісь). У кваліфікаційному режимі сукупна потужність досягає 800 кВт (1088 к.с.). Це забезпечує розгін до першої "сотні" за 2,5 секунди та 300 км/год максимальної швидкості. У гоночному режимі віддача обмежена на позначці 500 кВт (680 к.с.).

Окремо передній і задній електромотори можуть видати, відповідно, 320 кВт (435 к.с.) і 480 кВт (653 к. с.).

Porsche представила гоночний електромобіль потужністю понад 1000 кінських силТягова батарея має ємність 80 кВт•год, чого повинно вистачити на спринтерську гонку тривалістю від 30 до 45 хвилин. Причому навіть під кінець заряду передана на мотори потужності не буде обмежуватися. У Porsche відзначають, що за часом кола електричний прототип можна порівняти з гоночним Porsche 911 GT3 Cup серії 992.

Сама батарея виконана за 900-вольтовою технологією Porsche Turbo Charging. Час зарядки на стації потужністю до 340 кВт становить 15 хвилин від 5% до 80% ємності.

Porsche представила гоночний електромобіль потужністю понад 1000 кінських силЗазвичай в Porsche беруть існуючий дорожній автомобіль і модифікують його для треку, але у випадку з Mission R дизайнери та гоночні інженери компанії з самого початку працювали пліч-о-пліч.

Каркас безпеки Mission R зробленj з вуглецевого волокна та інтегрованj в несучу конструкцію машини. Як відзначають в компанії, внутрішня аеродинаміка концепту фактично збігається з вимогами гоночного автомобіля GT3 Cup з ДВС. Це пов'язано з тим, що для підтримки стабільної температури батареї необхідно набагато більше повітря.

Ось чому жалюзі в передніх повітрозабірниках можуть відкриватися і закриватися. Також вони працюють у зв'язці з заднім регульованим антикрилом, зменшуючи притискну силу спереду для досягнення максимальної швидкості на прямих.

Porsche представила гоночний електромобіль потужністю понад 1000 кінських силКорпус Mission R виготовлений переважно з вуглепластику, також цей матеріал широко використовується в інтер'єрі разом з елементами, надрукованими на 3D-принтері. Перед водієм - штурвал з інтегрованим дисплеєм і додатковим екраном на рульовій колонці. У салоні також є камери, кут огляду яких можна регулювати дистанційно,

Porsche представила гоночний електромобіль потужністю понад 1000 кінських силPorsche Mission R є повністю працездатним прототипом, який компанія використовує для випробувань. Про серійне втілення не сказано ні слова, але Porsche не створює концепт-кари заради самої концепції. Так, концепт Mission E перетворився на серійний електрокар Taycan, Mission E - на Cross Turismo в універсал Taycan Cross Turismo.

Це дає підставу вважати, що перед нами майбутній гоночний Porsche для монокубка або навіть предтеча спорткарів Cayman і Boxster наступного покоління, які, як очікується, можуть перейти не електротягу.

Нагадавши, на автосалоні в Мюнхені представлений електричний позашляховик Mercedes Concept EQG. Це передсерійний прототип майбутнього електричного Гелендвагена, який піде у виробництво в найближчі рік-два.

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