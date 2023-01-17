Порошенко заявил, что готовит срочный груз на фронт

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что совместно с волонтерами подготовили очередной груз на фронт. 100 тысяч химических грелок для военных, автомобильные шины и генераторы скоро будут на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"На днях я вернулся с Востока, из-под Соледара, где общался с воинами, которые долгие месяцы давали бой россиянам. Так вот, меня тяжело шокировать и огорчить, но обмороженные пальцы рук и ног, экстренные ампутации не из-за ранения, а из-за холода заставили вздрогнуть даже меня. Сегодня я держу в руках химические грелки. Этот груз - сто тысяч маленьких пакетиков, а значит, сто тысяч спасенных рук и ног", - сообщил Порошенко.

Также для волонтерских пикапов и бусов, которыми пользуются военные, куплены "болотные" шины - они позволят автомобилям ездить по бездорожью.