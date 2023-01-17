RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко заявил, что готовит срочный груз на фронт

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что совместно с волонтерами подготовили очередной груз на фронт. 100 тысяч химических грелок для военных, автомобильные шины и генераторы скоро будут на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"На днях я вернулся с Востока, из-под Соледара, где общался с воинами, которые долгие месяцы давали бой россиянам. Так вот, меня тяжело шокировать и огорчить, но обмороженные пальцы рук и ног, экстренные ампутации не из-за ранения, а из-за холода заставили вздрогнуть даже меня. Сегодня я держу в руках химические грелки. Этот груз - сто тысяч маленьких пакетиков, а значит, сто тысяч спасенных рук и ног", - сообщил Порошенко.

Также для волонтерских пикапов и бусов, которыми пользуются военные, куплены "болотные" шины - они позволят автомобилям ездить по бездорожью.

Напомним, украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 790 российских захватчиков и уничтожили 12 вражеских танков. В общей сложности Россия с начала широкомасштабного вторжения потеряла уже 116 080 своих военных.

Украинские военные продолжают уничтожать российских кафиров. Наши защитники 15 января отразили 16 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко