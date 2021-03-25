У Порошенко заявили, що влада провалила COVID-вакцинацію

В "Європейській солідарності" вважають, що влада провалила вакцинацію проти COVID-19 та боротьби з пандемією, й несе відповідальність за усі наслідки теперішнього і майбутніх карантинів.

Про це йдеться в заяві "Європейської солідарності" на офіційному сайті.

"Наявні та законтрактовані обсяги препаратів в осяжній перспективі не здатні розірвати ланцюг захворюваності і повернути країну до нормального життя. До кінця року, за найбільш оптимістичним сценарієм, вдасться прищепити не більше 4 мільйонів людей, - менше десятої частини", - наголосили в політсили.

У зв'язку з ситуації, що склалася, "Євросолідарність" наполягає на скликанні засідання РНБО з залученням лідерів парламентських фракцій, щоб комплексно розглянути питання боротьби з коронавірусом в Україні.