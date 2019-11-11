У Порошенка запідозрили радника Зеленського у прокремлівських заявах

Позиція основного міжнародного переговорника від України, радника президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака, яку озвучив під присягою американський дипломат Вільям Тейлор, повністю збігається з кремлівськими тезами і виставляє Україну винною за військову агресію на Донбасі. Про це під час погоджувальної ради заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

На її думку, у цій ситуації президент Зеленський має чітко сказати суспільству – чи давав він такі директиви своїм радникам.

"Минулого тижня було оприлюднено покази тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, які він під присягою давав Конгресу США. І в цих показах звучить шокуюча інформація, що нова українська влада фактично звинувачує у війні проти України – Україну, а не Росію. Порошенка, а не Путіна. Очевидно, що подібні сентенції радо підхопили російські ЗМІ, адже все це лягає в наративи російської пропаганди про громадянську війну в Україні", – підкреслила парламентар.

Геращенко заявила, що суспільство має знати позицію президента Зеленського і почути від нього, чи давав він своїм радникам такі директиви.

Також народний депутат зауважила, що ця історія відбувається на фоні безпрецедентного рішення міжнародного суду ООН в Гаазі, який фактично визнав, що РФ причетна до фінансування тероризму на Донбасі і до дискримінації громадян України в Криму.

"Це перший прецедент, коли суд готовий розглядати справу по-суті, що ціла країна причетна до фінансування тероризму. Також показовим є те, що суд не врахував жодної претензії РФ. При цьому мені дивно, що не було жодної реакції на таке рішення від Офісу президента України і команди правлячої партії, окрім реакції МЗС", – підкреслила політик.

"Нова влада соромиться називати речі своїми іменами. І таким чином заграє з Путіним. Але хочу зауважити і попередити, що таким чином вам не вдасться улестити агресора. І це треба пам’ятати і усвідомлювати", – застерегла Геращенко.