Порошенко призвал мир жестко проучить Путина за захват украинских территорий

Пятый президент Петр Порошенко обнародовал 5 шагов, которые нужно срочно осуществить в ответ на "псевдо-референдумы" и захват Россией украинских территорий. Он призывает мир отреагировать жестко и быстро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
"Нашей совместной реакцией на "официализацию" оккупации через псевдореферендумы-фарс должны стать пять четких шагов:
Напомним, что в Кремле объявили дату аннексии оккупированных территорий Украины.
В Генштабесообщили, что после мобилизации и "референдумов" возможна эскалация на фронте.
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