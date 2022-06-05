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Порошенко: під час розмов з лідерами ЄС я не знайшов жодного, хто був би проти членства України

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Неділя 05 червня 2022 15:21
Порошенко: під час розмов з лідерами ЄС я не знайшов жодного, хто був би проти членства України Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Україна без сумнівів буде членом ЄС, бо український народ з 2014 року бореться за своє європейське майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в інтерв'ю Euronews,

На запитання, чи є перспектива отримати статус кандидата у члени ЄС найближчим часом пропри скепсис деяких європейських політиків, Порошенко заявив, що ситуація є значно оптимістичнішою.

"В розмовах тет-а-тет я не знайшов нікого, хто був би однозначно проти нашого майбутнього членства. В цій ситуації Україна безумовно буде членом Європейського Союзу. Тому що ми є європейською країною. І тому що український народ, починаючи з 2014 року, бореться за своє бажання бути європейцями. Ми ненавидимо ідею повернення до радянського союзу чи до російської імперії", - наголосив Порошенко.

Порошенко також переконаний: нам слід "депутінізувати" Росію. Оскільки Росія з Путіним в якості президента, попри той факт, що ми можемо зупинити цю війну, у будь-який момент може знов повернути загрозу для всього Європейського континенту.

"Проте ми говоримо про демократичні інструменти. Як і про санкції. А також про ембарго. Коли російські громадяни більше не захочуть продовжувати сплачувати таку високу ціну за все це, а також надалі мати цього маніяка в якості президента, все це надасть нам дуже потужний шанс", - наголосив Порошенко.

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