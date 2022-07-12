Порошенко: Збройні сили України потребують нашої спільної підтримки

П'ятий президент Петро Порошенко побував на передовій на південному напрямку і передав захисникам військове спорядження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
"Проїхав по селу - не залишилося жодної цілої хати. Прямо в стінах стирчать залишки ракет. Російські дрони намагаються робити коригування вогню. Активно присутні засоби радіоелектронної боротьби", - написав Порошенко.
За його словами, Збройні сили України потребують нашої спільної підтримки - на дрони, засоби радіоелектронної боротьби та інше.
"Знову ніяких сенсацій, як зазвичай ми привозимо військові вантажі на фронт. Що привезли сьогодні? Наші військові попросили літню уніформу, і ми її сьогодні привезли. Ми привезли комунікаційне обладнання, генератори тощо", - додав Порошенко.
Загалом, наголошує він, у підрозділи на південному напрямку сьогодні передали допомоги більш ніж на мільйон гривень.
"90% наших втрат - від артилерії. Сьогодні нам треба знайти і привезти засоби радіоелектронної боротьби, в тому числі і проти російських БПЛА "Орлан", і дрони для кращої координації з артилерією, і контрбатарейні засоби. Все для того, щоб "боги війни" - артилерія, щоб новітні системи дронів в чіткій координації мали достатню кількість боєприпасів, достатню інформацію, куди стріляти, і знищували ворога", - резюмував політик.
Фото: під час поїздки Порошенка на Південь (facebook.com / petroporoshenko)
Нагадаємо, 4 липня Петро Порошенко повідомив про те, що партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України.
Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.