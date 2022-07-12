Порошенко: Збройні сили України потребують нашої спільної підтримки

"Проїхав по селу - не залишилося жодної цілої хати. Прямо в стінах стирчать залишки ракет. Російські дрони намагаються робити коригування вогню. Активно присутні засоби радіоелектронної боротьби", - написав Порошенко.

За його словами, Збройні сили України потребують нашої спільної підтримки - на дрони, засоби радіоелектронної боротьби та інше.

"Знову ніяких сенсацій, як зазвичай ми привозимо військові вантажі на фронт. Що привезли сьогодні? Наші військові попросили літню уніформу, і ми її сьогодні привезли. Ми привезли комунікаційне обладнання, генератори тощо", - додав Порошенко.

Загалом, наголошує він, у підрозділи на південному напрямку сьогодні передали допомоги більш ніж на мільйон гривень.

"90% наших втрат - від артилерії. Сьогодні нам треба знайти і привезти засоби радіоелектронної боротьби, в тому числі і проти російських БПЛА "Орлан", і дрони для кращої координації з артилерією, і контрбатарейні засоби. Все для того, щоб "боги війни" - артилерія, щоб новітні системи дронів в чіткій координації мали достатню кількість боєприпасів, достатню інформацію, куди стріляти, і знищували ворога", - резюмував політик.

Фото: під час поїздки Порошенка на Південь (facebook.com / petroporoshenko)