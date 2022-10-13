Порошенко с волонтерами отправляют на передовую большой груз для ВСУ

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" отправляют на передовую крупную партию для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

По его словам, имея обратную связь от воинов, вместе с волонтерами готовят для фронта самое необходимое. Общая сумма помощи, которая отправляется на передовую, превышает 17,5 млн. грн.

Напомним, всего через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии Фонд Порошенко, Roshen и волонтеры ОО "Справа громад" передали в ВСУ помощь более чем на 1 млрд 650 млн грн.

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