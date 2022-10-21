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Порошенко с волонтерами передали батальону на южном направлении партию помощи

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Один из батальонов, воюющий на южном направлении, получил от Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Справа громад" генераторы, буржуйки, Starlink и необходимые для бойцов медикаменты. День назад бойцы из этого подразделения получили пикап.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"После ударов российских ракет и иранских дронов по энергетической инфраструктуре очень большим дефицитом стали генераторы. Поэтому мы передаем мощные дизельные генераторы на 9 кВт, а также генераторы меньшей мощности - на 3 кВт, так что будет и тепло, и свет", - написал Порошенко. .

Он также пообещал в кратчайшие сроки обеспечить другие запросы военных.

Почти 8 месяцев эти ребята вели очень решительные бои за освобождение украинской земли: часть на Востоке, часть на Юге, обеспечивая контрнаступление. И сейчас, выполнив свое боевое задание там, перебрасываются на новое направление возможного российского удара. Куда именно – не можем сказать. Но поверьте, украинская земля в надежных руках наших мужественных воинов", – написал Порошенко.

Как известно, через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии Фонд Порошенко, компания Roshen и волонтеры ОО "Дело общин" передали в ВСУ помощь на сумму более 1 млрд 650 млн грн.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины