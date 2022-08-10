Порошенко з волонтерами відправили в ЗСУ бронемашини та іншу техніку для контрнаступу

"Нарешті після отримання всіх необхідних для перетину кордону з ЄС експортних ліцензій всі 11 бронемашин прибули в Україну і надійдуть у Десантно-штурмові війська для допомоги у підготовці контрнаступу", - розповів Порошенко.

Крім бронемашин, для ЗСУ також купили дві сотні вантажівок, кілька сотень БПЛА - загалом на мільйони євро.

"Сьогодні ми з вами звітуємо перед суспільством про результати нашої роботи. Бронемашини - загальна вартість контракту значно перевищує 3 млн євро. Вантажівки - загальна вартість контракту значно перевищує 2,5 млн євро. Дрони - майже мільйон євро. Проект Poseidon - це буде 2 млн євро. І це все робимо ми з вами. Нас не зупинити. Україна переможе. Нехай ворог завжди про це пам’ятає", - додав політик.

Він також повідомив, що вже є угоди на купівлю гусеничної бронетехніки. "Наш девіз у серпні-вересні - контрнаступ, звільнення України. Росіяни не будуть відчувати себе безпечно на окупованій землі, аж допоки ми з вами цю землю не звільнимо. Ми для цього все робимо. Думаю і знаю, що ЗСУ також до цього готові", - переконаний Порошенко.

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