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Порошенко: влада неспроможна організувати COVID-боротьбу, на допомогу приходять благодійники

Новость на русском → Київ, Неділя 21 березня 2021 13:46
Порошенко: влада неспроможна організувати COVID-боротьбу, на допомогу приходять благодійники Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Коли центральна влада неспроможна організувати боротьбу з епідемією, на допомогу приходять благодійники та волонтери.

Про це заявила Марина Порошенко в ефірі "Прямого".

За її словами, Благодійний фонд Порошенка з перших днів пандемії допомагає українським медикам та пацієнтам, і буде робити це й далі.

"Все, що можливо закупити, допомогти українцям, нашим медикам і лікарням, благодійний фонд Порошенка робив і буде продовжувати. Ми жодного дня не зупинялись", - заявила Порошенко.

Вона також додала, що фракція "Європейська солідарність" у Київраді нового скликання з перших днів провела аудит столичного бюджету. В результаті було знайдено 422 млн додаткових коштів, які спрямували на закупівлю ліків для лікування COVID-19. Ще 140 млн виділили на закупівлю вакцини.

Водночас вона переконана, що для боротьби з пандемією все суспільство має об’єднати зусилля.

"Думаю, що всі лікарі зі мною погодяться: вакцинуватися потрібно, це конче необхідно для того, щоб врятувати життя українців, для того, щоб розірвати ланцюг захворювання. Якщо ми не будемо проводити масової вакцинації, ми не зможемо припинити епідемію на території України", - резюмувала Порошенко.

Нагадаємо, Благодійний фонд Порошенка спільно з компанією Rosen і волонтерами з перших днів пандемії передали в лікарні понад 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, більш ніж 50 тисяч ІФА-тестів Roche.

Крім того, вони профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

В цілому, допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

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