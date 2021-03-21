Порошенко: влада неспроможна організувати COVID-боротьбу, на допомогу приходять благодійники

Коли центральна влада неспроможна організувати боротьбу з епідемією, на допомогу приходять благодійники та волонтери.

За її словами, Благодійний фонд Порошенка з перших днів пандемії допомагає українським медикам та пацієнтам, і буде робити це й далі.

"Все, що можливо закупити, допомогти українцям, нашим медикам і лікарням, благодійний фонд Порошенка робив і буде продовжувати. Ми жодного дня не зупинялись", - заявила Порошенко.

Вона також додала, що фракція "Європейська солідарність" у Київраді нового скликання з перших днів провела аудит столичного бюджету. В результаті було знайдено 422 млн додаткових коштів, які спрямували на закупівлю ліків для лікування COVID-19. Ще 140 млн виділили на закупівлю вакцини.

Водночас вона переконана, що для боротьби з пандемією все суспільство має об’єднати зусилля.

"Думаю, що всі лікарі зі мною погодяться: вакцинуватися потрібно, це конче необхідно для того, щоб врятувати життя українців, для того, щоб розірвати ланцюг захворювання. Якщо ми не будемо проводити масової вакцинації, ми не зможемо припинити епідемію на території України", - резюмувала Порошенко.