Порошенко примет участие в международной конференции по вопросам безопасности в шведском Висби

Конференция этого года посвящена обсуждению путей поддержки Украины после российского вторжения, развития Европейского Союза и НАТО.

Порошенко, приглашенный как ключевой спикер, выступит с программной речью по усилению международной поддержки Украины после фейковых "референдумов" на оккупированных территориях и жесткого противодействия цивилизованному миру ядерным угрозам российского агрессора.

Запланированы также встречи с представителями нового правительства Швеции и политических кругов США, НАТО, стран Скандинавии, Балтии, других европейских стран.

В пресс-службе заявили, что во время международных контактов Порошенко будет продвигать вопрос неотложной ускоренной массированной оборонной помощи Вооруженным Силам Украины для отражения агрессивным планам Кремля.