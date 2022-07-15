Порошенко везе з Естонії 350 безпілотників для ЗСУ

"Сьогодні в Україну відправляються ці дрони, які так потрібні нашим військовим. Ці дрони оснащені термокамерою, можуть працювати вдень і вночі. У кожній роті Збройних сил України, яка отримає цей дрон, він буде коригувати вогонь артилерії. Артилерійські снаряди будуть знищувати цю нечисть, яка прийшла на нашу землю", - заявив Порошенко.

Безпілотники дозволяють проводити розвідку, контролювати роботу мінометного взводу батальйону і знищувати ворогів із більшою ефективністю.

За словами Порошенка, нинішня війна - це війна дронів та артилерії. "Це не просто піхота із стрілецькою зброєю. 90% наших втрат - від артилерії. Тому ми знайшли й купили дрони, новітні системи, які дозволять краще координувати артилерію", - додає політик.

Нагадаємо, 4 липня Петро Порошенко повідомив про те, що партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

ГО "Справа Громад" також оголосила збір коштів на бронемашини, який триває на платформі організації.