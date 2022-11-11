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Порошенко везет на восточный фронт большую партию грузовиков и зимнее снаряжение для бойцов

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко вместе с волонтерами ОО "Справа Громад" подготовили очередной груз для восточного фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы каждый день мы поддерживали Вооруженные силы и наступление ВСУ. Ведь каждый день сейчас освобождаются населенные пункты, в том числе в Херсонской области, и мы должны согреть, накормить, вооружить наших славных воинов", - заявил Порошенко.

Для десантников, получивших в августе 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD, везут комплекты шин.

Он также сообщил, что в 25 бригаду передадут еще один мобильный комплекс для бытовых нужд.

На фронт поедут также дроны Autel и буржуйки. Общая сумма помощи, которую на этот раз передают на восток, составляет почти 10 млн грн. Традиционно Фонд Порошенко удваивает сумму средств, перечисленную украинцами на счета ОО "Справа громад".

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины